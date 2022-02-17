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Sarıyer’de İETT otobüsü yaşlı kadına çarptı

sarıyer’de i̇ett otobüsü yaşlı kadına çarptı
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Sarıyer’de durakta kaldırımdan yere düşen yaşlı kadına İETT otobüsü çarptı. Bacağı ezilen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde saat 11.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen yaşlı kadın, gelen otobüse binmek için el kaldırdı. Otobüse binmeye çalışırken kaldırımı fark etmeyince dengesini kaybeden yaşlı kadın yere düştü. Durağa yanaşan İETT otobüsü, yere düşen yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaşlı kadına yardım etti. Bacağı ezilen yaşlı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Düştüğünü gördüğü halde hiç bir şey yapmadı”

Olay yerinde bulunan Zeynep Karaca, ”Sonuçta otobüs şoförleri müşterileri beklemek zorunda, ama beklemiyorlar. Tam şurada geçen sene de kaza olmuştu. Teyze aynı şekilde el salladı kesinlikle durmadı. Ben de gördüm, teyzenin tam şurada ayağı takılıp düştü ve onu gördüğü halde durmadı. Biz vatandaşlar olarak durdurduk öyle hastaneyi aradık. Bu tarz olay burada bir çok kez oldu gene olacak gibi duruyor. Teyzenin düştüğünü gördüğü halde ne kalkıp yardım etti ne durdu hiç bir şey yapmadı” dedi.

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