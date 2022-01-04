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Anasayfa / Asayiş / Sarıyer’de 4 gündür kayıp olan şahıs metruk binanın bahçesinde ölü bulundu

Sarıyer’de 4 gündür kayıp olan şahıs metruk binanın bahçesinde ölü bulundu

sarıyer’de 4 gündür kayıp olan şahıs metruk binanın bahçesinde ölü bulundu
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Sarıyer’de dört gündür kayıp aranan şahıs metruk bir binanın bahçesinde ölü bulundu.

Olay gece saatlerinde Emirgan Mahallesi Emirgan Mektebi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Özkan(58) annesi ile birlikte yaşadığı evden dört gün önce hurda toplamak için çıktı ve geri dönmedi. Özkan’ın annesi, oğlunun eve dönmemesi üzerine polise başvurarak kayıp ilanı verdi.

Sabah saatlerinde Emirgan’da görevli temizlik işçileri bir metruk binanın bahçesinde ceset olduğunu fark etti. Olay yerine polis ekiplerin sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Mustafa Özkan’a ait olduğu belirlendi. Hurdacılıkla geçinen Özkan’ın metruk binanın bahçesinde bulunan kabloları almak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar ve incelemeler sonrasında Özkan’ın cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü.

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