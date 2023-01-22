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Sarıcıoğlu Mahallesi’ndeki yangın korkuttu

Sarıcıoğlu Mahallesi’ndeki yangın korkuttu
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Sarıcıoğlu Mahallesi’ndeki yangın korkuttu

Sarıcıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın Sarıcıoğlu mahallesi Pervin sokak üzerinde bulunan üç katlı evin giriş katında meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldiği belirtildi. (Haber Merkezi)

 

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