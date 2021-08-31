Sarıbaş: Çıkar Tartışması

ŞÜKRAN MALKOÇ

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sarıbaş Vali ve Sadıkoğlu arasında yaşanan tartışmalara değinerek, “Oğuzhan Beyi yıpratıp orayı kendi menfaatlerine uygun bir şekilde dizayn etmek istiyorlar” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya gündemine oturan Vali Aydın Baruş ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu arasında geçen tartışma kamuoyunu bir hayli meşgul etmişti. İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, yaşananlara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

“BU AK PARTİ’NİN KLASİK TAKTİĞİDİR” DEDİ.

İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, yaşanan tartışmanın çıkar tartışması olduğunu iddia ederek “Cumhuriyet kuruluş felsefesine baktığımız zaman devlet vardır, siyaset vardır. Siyaset gelir devleti dizayn eder, hedefler koyar devlette yapar. Bürokrasi de bunu yapar, bürokrasi ise devletin memurudur. Hele de valiler illerde devleti temsil eder, siyaseti temsil etmezler işin özü budur. Ama 20 yıllık mutlak iktidarlarında valiler, AK Parti’nin valileri oldular. Oysa ben, gerek bürokraside gerek siyasette devletin valisine vali gözüyle, emniyet müdürüne emniyet müdürü gözüyle, il müdürlerine il müdürü gözüyle bakmak istiyorum. Onlardan istediğim tek şey de vatandaşlar arasında ayrım yapmadan tarafsız olmalarını sağlamak. Benim bildiğim kadarıyla sanayi odası başkanımız bunlara rağmen seçim kazanış gelmiş bir arkadaş, tabii seçimde yaklaşıyor. İtibar kaybına uğratarak kendileştirmek istiyorlar. Sanayi ve Ticaret Odasını AK Partilileştirmek, Oğuzhan Beyi yıpratıp orayı kendi menfaatlerine uygun bir şekilde dizayn etmek istiyorlar. Bu AK Parti’nin klasik taktiği yani AK Parti siyaseti bütün kurumların sahibi haline getirmek, yanlışlar buradan kaynaklanıyor. Yüzde 30’sunuz bu ülkenin yüzde 70’i size muhalif, o nedenle bunları seçim minvalinde görmek lazım Oğuzhan Beyi yıpratma minvalinde görmek lazım. Suni bir tartışma, çıkar tartışması ele geçirme tartışmasıdır”açıklamasında bulundu.