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Şanlıurfalılar kardan sonra güneşli havanın tadını çıkardı

şanlıurfalılar kardan sonra güneşli havanın tadını çıkardı
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Şanlıurfa’da bir haftadır etkili olan kar ve yağmur yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesini gezerek, güzel havanın tadını çıkardı.

Türkiye’nin birçok ilinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da da karlı günlerin ardından güneşli hava etkili oldu. Kentin önemli tarihi ve turistik yerlerinden olan Balıklıgöl’de vatandaşlar, aileleriyle birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Yerleşkeyi gezen vatandaşlar balıklara yem attı, hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Türkiye’nin birçok ilinde kar yağışının etkili olduğunu ve yolların kapandığını belirten vatandaşlar, Şanlıurfa’da ise güneşli havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

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