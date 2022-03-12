DOLAR

14,7786$% -0.6

EURO

16,1808% -1.26

STERLİN

19,3324£% -1.23

GRAM ALTIN

941,84%-1,04

ÇEYREK ALTIN

1.530,00%-1,27

BİTCOİN

577375฿%-2.93649

İkindi Vakti a 16:00
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Şanlıurfa’daki sünger fabrikasında büyük yangın

Şanlıurfa’daki sünger fabrikasında büyük yangın

şanlıurfa’daki sünger fabrikasında büyük yangın
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Şanlıurfa’da bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Şanlıurfa’daki Mobilyacılar Sitesi’nde bulunan bir sünger fabrikasında saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Fabrikada art arda meydana gelen elektrik kesintilerinin ardından meydana gelen yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, bölgeye 10’nun üzerinde itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yangının çevre fabrikalara sıçramaması için yoğun çalışma yürütülürken, sağlık ekipleri ise yaralanma ve zehirlenmelere karşı bölgede hazır bekletiliyor.

Yangını söndürmek için çaba sarf eden itfaiye ekipleri dumandan etkilenen bir köpeği ise alevlerin arasından kurtarmayı başardı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kütahya’da silah kaçakçılığı operasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.