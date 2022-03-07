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Anasayfa / Asayiş / Şanlıurfa’da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı

Şanlıurfa’da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı

şanlıurfa’da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından yağ stoklayan marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde, yağ stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan 9 yerel ve zincir markete cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Zabıta Birimi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketlerde yağ denetimi yaptı. Son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Zabıta ekipleri yerel ve zincir marketlerde yağ denetimi yaptı. Zabıta ekipleri, başta zincir ve yerel marketler olmak üzere kentin dört bir tarafında temel gıda satışı yapan marketlerde yağ raflarını kontrol etti. Kontrollerde marketlerin depoları da kontrol edildi. Kent genelinde yapılan denetimlerde yağ stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan 9 yerel ve zincir markete cezai işlem uygulandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Zabıta Birimi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı kent genelinde denetimlere devam ediyor.

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