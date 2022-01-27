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Şanlıurfa’da kedi kurtarma operasyonu

şanlıurfa’da kedi kurtarma operasyonu
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Şanlıurfa’da kafası tuvalet kapağına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesinde yaşandı. Bir evde bulunan kedinin kafası tuvalet kapağına sıkıştı. Duruma fark eden ev sahibi, kapağı kendi imkanları ile çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kedinin kafasını sıkıştığı kapaktan çıkardı. Ev sahibi, kedisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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