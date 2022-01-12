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Anasayfa / Asayiş / Şanlıurfa’da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa’da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı

şanlıurfa’da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı
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Şanlıurfa’da kiraladıkları araçlarla gece yarısı iş yerlerinden hırsızlık yapan maskeli 5 kişiden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, kiraladıkları otomobillerin plakalarını kapatıp, gece yarısı birçok iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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