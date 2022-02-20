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Şanlıurfa’da birçok sabıkası bulunan ve 6 hırsızlık olayından aranan çocuk yakalandı

şanlıurfa’da birçok sabıkası bulunan ve 6 hırsızlık olayından aranan çocuk yakalandı
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Şanlıurfa’da birçok sabıkası bulunan ve 6 hırsızlık olayıyla ilgili aranan çocuk polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olaylarının çocuk yaştaki A.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Birçok sabıka kaydı bulunan çocuk, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının 6 ayrı hırsızlık olayından dolayı da arandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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