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Şanlıurfa’da 10 kaçak göçmen yakalandı

şanlıurfa’da 10 kaçak göçmen yakalandı
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Şanlıurfa’da yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa – Hilvan karayolunda gruplar halinde yürüyen yabancı kişileri görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yabancı uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenler, Şanlıurfa İl Göç İdaresine götürüldü.

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