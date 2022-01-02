DOLAR

13,2563$%0.55

EURO

15,1316%1.2

STERLİN

17,9590£%0.52

GRAM ALTIN

780,53%1,57

ÇEYREK ALTIN

1.257,00%1,47

BİTCOİN

629876฿%0.71358

İkindi Vakti a 15:03
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sandıklı’da jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Sandıklı’da jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

sandıklı’da jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılbaşı gecesi başlayan denetimler sürüyor.

Yılbaşı tatilini Sandıklı Hüdai Kaplıcaları’nda geçirmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıklar oluşturdu. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hüdai Kaplıcaları’nda geniş güvenlik önlemleri altında vatandaşların huzur ve güven içinde tatillerini sürdürmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı gecesi başlayan denetimler aralıksız olarak devam etti. Jandarma ekipleri drone, motosikletli jandarma timleri ve özel eğitimli dedektör köpeklerin de desteği ile denetimleri sürdürüyor.

Denetimlerde durdurulan araçlar tek tek kontrol edilirken, eksik tespit edilen sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlara kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Amasya’daki kazada yaralanan Batmanlı güreşçiler tedavi altında

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.