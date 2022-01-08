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Anasayfa / Asayiş / Sancaktepe’de kaçak tütün operasyonu

Sancaktepe’de kaçak tütün operasyonu

sancaktepe’de kaçak tütün operasyonu
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Sancaktepe’de kaçak nargile tütünü üretilen bir adrese baskın yapıldı. Operasyonda, çok miktarda tütün ve aroması ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sancaktepe’de bir adreste kaçak tütün imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 6 Ocak 2022 tarihinde Sancaktepe ilçesi Mevlana Mahallesinde bulunan bir ikamette kaçak tütün imalatı ve satışının yapıldığını belirledi. Adrese giden polis ekipleri, yaptığı aramalarda çuval içerisinde 337 kilogram nargile tütünü, paketlenmiş halde 169 adet nargile tütünü, 198 litre solüsyon, 23 litre nargile tütünü aroması, 43 kilogram yaprak tütün, 25 kilogram tatlandırıcı, üretimde kullanılan 1 adet ocak, 1 adet kazan, 1 adet hamur makinesi, 1 adet kıyma makinesi, 1 adet pres makinesi, 1 adet terazi, 4 adet tüp, ayrıca 1 adet tek kırma tüfek ele geçirdi.

Konu ile ilgili yakalanan C.S.K. isimli şüpheli şahıs hakkında ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre adli işlem başlatıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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