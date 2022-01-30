DOLAR

13,5513$%-0.96

EURO

15,1222%-0.94

STERLİN

18,1617£%-0.88

GRAM ALTIN

777,23%-1,36

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%-1,07

BİTCOİN

515240฿%1.21801

İmsak Vakti a 06:03
Malatya PARÇALI BULUTLU -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sancaktepe TEM’de araç bariyerlere çarparak takla attı

Sancaktepe TEM’de araç bariyerlere çarparak takla attı

sancaktepe tem’de araç bariyerlere çarparak takla attı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana daldı. Araç içerisinde bulunan baba ve oğlu tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve içerisinde Davud Ö. ve oğlunun bulunduğu 34 SC 5365 plakalı Volkswagen marka araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yol kenarındaki ağaçlık alana takla atarak daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Davud Ö. ve küçük oğlu sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi. Öte yandan kaza sonucu aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.