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Samsunspor, Yeni Malatyaspor maçından dolayı PFDK’lık oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig’in 17.haftasında Samsunspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta yaşanan “saha olayları” nedeniyle Samsunspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. TFF’den yapılan sevk gerekçesinde şu bilgiler yer aldı: “YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 09.12.2022 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-YENİ MALATYASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”
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