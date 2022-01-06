DOLAR

13,8412$%1.24

EURO

15,6985%1.16

STERLİN

18,8388£%1.32

GRAM ALTIN

797,07%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.288,00%0,00

BİTCOİN

597994฿%-3.54433

İmsak Vakti a 06:10
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Samsun’da yakalanan 7 DEAŞ şüpheli sınır dışı edilecek

Samsun’da yakalanan 7 DEAŞ şüpheli sınır dışı edilecek

samsun’da yakalanan 7 deaş şüpheli sınır dışı edilecek
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 31 Aralık sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü şüphelisi Irak uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin yapılan sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesine karar verildi. Irak uyruklu 7 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tavşanlı’da 3 katlı binada yangın

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.