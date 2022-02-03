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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
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Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ö.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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