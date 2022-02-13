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Anasayfa / Asayiş / Samsun’da tır kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 yaralı

Samsun’da tır kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 yaralı

samsun’da tır kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 yaralı
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Samsun’da tırın kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolunun İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Ç. idaresindeki 55 DL 222 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen İhsan Başol yönetimindeki 55 AGT 740 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü İhsan Başol ile yanında bulunan Şükrü Çayır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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