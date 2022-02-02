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Anasayfa / Asayiş / Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da şüpheli ölüm

samsun’da şüpheli ölüm
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Samsun’da alkol bağımlısı olduğu öğrenilen 70 yaşındaki bir adam metruk bina içerisinde ölü halde bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Mevlevihane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreden gelen ihbarlar üzerinde harekete geçen polis ekipleri metruk bir bina içerisinde 70 yaşındaki Yaşar Ö. isimli vatandaşın cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerden alınan bilgilere göre hayatını kaybeden şahsın alkol bağımlısı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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