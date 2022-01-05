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Anasayfa / Asayiş / Samsun’da polisten HES ve GBT uygulaması

Samsun’da polisten HES ve GBT uygulaması

samsun’da polisten hes ve gbt uygulaması
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Samsun polisi şehir girişinde HES ve GBT uygulaması yaptı.

Samsun polisi İlkadım ilçesi Ankara yolu Samsun girişinde bulunan polis uygulama noktasında yolcu otobüsleri dahil araçları durdurarak HES ve GBT sorgusu yaptı. Yapılan uygulamada aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı ve asker yoklaması kaçakları hakkında da tutanak tutuldu. Denetimlerin aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.

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