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Anasayfa / Asayiş / Samsun’da bir kişi otomobilin içinde tabancayla kafasından vurularak öldürüldü

Samsun’da bir kişi otomobilin içinde tabancayla kafasından vurularak öldürüldü

samsun’da bir kişi otomobilin içinde tabancayla kafasından vurularak öldürüldü
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Samsun’da sokak ortasında içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda silahlı saldırıya uğrayan 6 çocuk babası bir kişi kafasından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39) içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay polise haber verildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Mustafa Yağbasan’ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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