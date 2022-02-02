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Samsun’da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu

samsun’da bir kişi evinde kablo ile asılı halde buldu
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Samsun’da 50 yaşındaki bir kişi evinde kapıya kablo ile asılı halde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki Aydın Kaya’yı ziyarete giden kız kardeşi ağabeyini banyo kapısına kablo ile asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis Aydın Kaya’nın öldüğünü tespit etti. Kaya’nın intihar mı ettiği yoksa biri tarafından öldürülüp intihar süsü mü verildiği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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