samsun’da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

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Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde yakalanan 1 araçta yapılan aramada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza elde edildi. Konuyla bağlantılı 1 şüpheli şahıs yakalanarak ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
Akçadağ’da heyecanlandıran keşif
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