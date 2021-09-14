Şampiyonların tayları satılacak

FERDİ DURDU

Onurkaan, Karayağız, Ateştopu, Tümöz Bey, Turbo ve Özgünhan gibi şampiyon atların tayları İstanbul Veliefendi Hipodromunda satılacak.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yetiştirilen 15 elit tayın 28 Eylül’de Veliefendi Hipodromunda 28 Eylül’de satışa sunulacak. Geçici teminat bedelinin tay başına 20 bin TL olduğu ihale saat 12.00’de başlayacak.

“TİGEM’in önemli faaliyetleri arasında safkan Arap atı yetiştiriciliği de var”

TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kocabay, ülkenin tarımda öncü ve öğretici kurumu olan TİGEM’in, sahip olduğu 37 işletme ve 3,6 milyon dekar arazi varlığı üzerinde gerçekleştirdiği tarımsal üretimlerle sadece ülkemizde değil, bölgesinde ve dünyada da en köklü yapılanmalardan birisi olduğunu söyledi. Kocabay, “Osmanlı döneminde birçoğu Çiflikat-ı Hümayun olarak varlık bulan, bazıları bulundukları bölgelerin, bazıları ise sarayın ve ordunun gıda ve at ihtiyacını karşılayan, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte farklı tarımsal faaliyet alanları ile devlete intikal eden bu işletmeler; Hara, İnekhane ve Devlet Üretme Çiftliklerinin birleşmesiyle 1984 yılında TİGEM olarak tek çatı altında toplanmıştır. İki esas faaliyet konusu damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretimi olan TİGEM, başarılarla dolu geçmişinden gelen deneyimi ile günümüzde ülkemizin önemli ölçüde açığı bulunan çeşitlerdeki sertifikalı tohumları ve üstün vasıflı damızlıkları işletmelerindeki en ileri teknolojilerle donatılmış modern tesislerde üreterek, ülkemiz çiftçilerinin hizmetine sunmaktadır. TİGEM’in bir diğer önemli faaliyet alanı da safkan Arap atı yetiştiriciliğidir. Genel Müdürlüğümüzde safkan Arap atı yetiştiriciliği Bursa/Karacabey, Malatya/Sultansuyu ve

Eskişehir/Anadolu İşletmelerinde yapılmaktadır. Bu üç işletmede titizlikle sürdürülen ıslah programları ve profesyonel bir yaklaşımla yürütülmekte olan atçılık faaliyeti sayesinde bu değerli gen kaynağının ırk karakterlerinde bozulma olmadan korunması, koşu performansının geliştirilmesi ve ıslahı sağlanmıştır. Osmanlıdan günümüze muntazaman tutulan kayıtlar ve soy kütükleri ile Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin en önemli ve gen kaynağı açısından ise dünyanın en köklü kuruluşlarından olan TİGEM’in yürüttüğü bu kamu görevi ile ülkemiz, bu alanda gen kaynağını koruyup sürdüren ülkeler arasında yer almaktadır. TİGEM’in yetiştirdiği atlar bir yandan Türk yarış sahalarında koşan tayların önemli bir kısmını oluştururken; sağlıklı ve nitelikli soy kütüğüne sahip, koşu performansı yüksek safkan Arap atı genetik özelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik olarak at yetiştiriciliği yapılan 3 İşletmemizde “Aygır Sperması Üretim Laboratuvarları” kurulmuş ve böylece sektöre yeni bir hizmet sunulmaya başlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı yukarıda adı geçen 3 işletmemizde yetiştirilen Safkan Arap tayları, her yıl açık artırma usulü ile satışa sunulmaktadır. Bu satışlar Karacabey Tarım İşletmesinde ve İstanbul Veliefendi Hipodromunda gerçekleştirilmektedir.

İşletmelerimizde uzman personelin çalışmaları ile yarış hayatı boyunca şampiyonluklar kazanmış ve titizlikle seçilmiş damızlık kadrolarımızdan elde ederek sizlerin beğenisine sunduğumuz taylarımızı tanıtan bu satış kataloğunun faydalı olacağını umuyor, ülkemiz Safkan Arap atçılığının tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetişen 15 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayı, açık arttırma usulüyle satılacak. Sultansuyu İşletmesi Alım-Satım ve İhale Komisyonu’nun huzurunda açık artırma usulüyle İstanbul Veliefendi Hipodromunda 28 Eylül’de gerçekleştirilecek olan satış saat 12.00’de başlayacak. İhalede tay başına geçici teminat bedelinin 20 bin TL olduğu belirtildi.

Satışa sunulacak olan 2’li erkek taylar şöyle:

Uğurlukan-anne: Uzun İrem, baba: Onurkaan

Uğurlualp-anne: Sondem, baba: Onurkaan

Onatkut-anne: Nedimem, baba: Onurkaan

Kileyik-anne: Özgürnaz, baba: Karayağız

Güçalp-anne: Hakikat, baba: Ateştopu

Ateş Tolun-anne: Aytolun, baba: Ateş Topu

Toygunhan-anne: Maşuka, baba: Tümöz Bey

Kuruüzüm-anne: Sultangüzeli, baba: Turbo

Ağa Turbo-annee: Hürgönül, baba: Turbo

Torhan Tay-anne: Necibe, baba: Turbo

Özgüntaş-anne: Sabırtaşı, baba: Özgünhan

Cengaver Tay-anne: Serapkız, baba: Özgünhan

Bozarslan-anne: Budin Kızı, baba: Özgünhan

Uzun Dalga-anne: Bersun, baba: Özgünhan

Cebealp-anne: Suhunet, baba: Özgünhan