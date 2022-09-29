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Şampiyon Malatya’ya döndü

Şampiyon Malatya’ya döndü
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Şampiyon Malatya’ya döndü

HABER MERKEZİ

Türkiye İsmail Akbal Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Sporcusu Çağrı Adıyaman genç erkekler fitness açık sıklet kategorisinde Türkiye birincisi olmasından dolayı Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret etti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayhan ”21-25 Eylül İstanbul Pendik’te düzenlenen Türkiye İsmail Akbal Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde kulübümüz sporcusu Çağrı Adıyaman’nın fitness açık sıklet kategorisinde Türkiye birincisi olması bizleri çok mutlu etti. Sporcumuza her türlü desteği verdik, bundan sonra da her zaman yanındayız. Sporcumuz Çağrı Adıyaman’ı antrenörümüz Mehmet Şabahat’ı ve sporcumuzun ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

 

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