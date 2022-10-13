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Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı

Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı
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Şampiyon atın yavruları rekor fiyatla satıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2022 yılının ikinci elit tay satışını, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirdi. Müzayedede, şampiyon Özgünhan’ın yavruları ‘Akatahan’ ve ‘Ahen’ tayları rekor fiyata alıcı buldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), yılın ikinci elit tay satışını İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yaptı. TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilmiş olan 15 baş safkan Arap elit taylarının satışı, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi.
Sultansuyu Tarım İşletmeni Müdür Vekili ve İhale Satış Komisyonu ve Tarım İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ergün Erol ile Atçılık Daire Başkanı Dr. Murat Durmaz’ın da katıldığı satışlarda 15 taydan 10 milyon 220 bin TL gelir elde edilirken; şampiyon Özgünhan’ın yavruları Akatahan 2 milyon TL’ye, Ahen ise 1 milyon 200 bin TL’ye satıldı. (İHA)

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