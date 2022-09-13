Samet Demir, Fırat’ı yüzerek geçti!

Malatyalı sporcu Samet Demir, Fırat Nehri’nin Malatya-Battalgazi (Fırat) kıyısından başlayarak ve Elazığ-Baskil (Gemici) kıyısında sonlanan 2.1 km uzunluğundaki boğazı ortalama 40 yüzerek geçti.

MURAT İPEKTEN

Güneybatı Asya’nın en uzun ırmağı olan Fırat Nehri’nin yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve tarihe ışık tuttuğunu bilmeyeniniz yoktur. Fırat Nehri’nin birçok insana hayat verdiği gibi birçok insanımızın da yaşamına son vermiştir. Geçmişte ölümlerle sonuçlanan feribot kazaları, balıkçı teknelerinin alabora olması ve birçok vatandaşımızın serinleme amacıyla girmiş olduğu bu nehrin birçok üzücü hadiselerine tanıklık ettik.

Geçtiğimiz günlerde bir ilke imza atarak gerekli tüm resmi izinlerin ve güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte Malatyalı sporcu Samet Demir, Fırat Nehri’nin Malatya-Battalgazi (Fırat) kıyısından başlayarak ve Elazığ-Baskil (Gemici) kıyısında sonlanan 2.1 km uzunluğundaki boğaz geçişi ortalama 40 dakikada sakin bir tempoda yüzerek başarıyla geçti.

Başarılı sporcu Samet Demir yaptığı açıklamada, “başta olmak üzere her daim desteklerini eksik etmeyen yanımda olan ağabeyim, hocam, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim görevlisi Doç. Dr. Yalın Aygün’e bu proje için katkı sağlayan Battalgazi Spor İlçe Müdürü Kasım Karaduman’a Battalgazi Osman Çağlı Yüzme havuzu Amiri Hazni Ak’a güvenlik amacıyla destekte bulunan Kadir Koç ve bot kaptanımız Mehmet Pala’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.