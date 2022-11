Samanlı’ya yılın en başarılı il başkanı ödülü

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı By Protokol Dergisi tarafından 5 Kasım’da düzenlenen Silver Careers Awards (Gümüş Kariyer Ödülleri) programında ‘En Başarılı İl Başkanı’ ödülünü aldı.

81 vilayetin ve tüm siyasi parti il başkanlarının baz alındığı programda Milliyetçi Hareket Partisi’nden bir il başkanın ödül alması ve İstanbul Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen törene katılımın yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Ödüle layık görülen Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı;”Geriye dönüp baktığımızda yaptıklarımızı tartıyor; yapabileceklerimizi muhayyilemizde canlandırıyoruz. Bugün bizleri ‘ En Başarılı İl Başkanı’ ödülüne layık gören herkese müteşekkiriz. Ayrıca şunu da eklemek isterim; yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. ” dedi.

“HİÇ BİR ZAMAN KOLAYA KAÇAN OLMADIK”

Başkan Samanlı’nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle;“ Bugün burada Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı olarak ‘Yılın En Başarılı İl Başkanı’ ödülüne layık görüldük ve münezzeh bir ödül törenine müşahit olduk. Davamızın çizgisinden ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin izinden bir an olsun ayrılmamış olmaktan müsebbip haklı bir gurur yaşıyoruz. Teşkilat olarak birbirimizden aldığımız güç ile çok fazla yol katettiğimizi düşünüyorum. Vatandaşlarımız da bunu düşünüyor ve bize fazlasıyla güveniyor olmalı ki bu ödüle layık gördü. Göreve geldiğimiz günden beri ‘Daha fazla çalışmak’ şiarından hareketle hiç bir günümüzü diğer bir günümüze eşit tutmadık ve kimi zaman kendi sınırlarımızı aşıyor olmamızın şaşkınlıklarını yer yer bizler de yaşadık; ancak hiç bir zaman kolaya kaçan olmadık. Göreve geldiğimiz günden bu güne varıncaya dek başta pandemi süreci olmak üzere birçok kriz dönemini başarılı çalışmalar ve iyileştirmelerle atlattık. Her daim sahada olduk. Sahamız bazen şehrin en işlek caddesi, bazen uzak bir köy meydanı oldu. Kimi zaman hemşehrilerimizle bir sofrada oturup bir parça ekmeği paylaştık kimi zaman da aynı secdeye alnımızı koyduk. Bazen bir hastanın duasında bulduk kendimizi bazen de bir şehidin cenazesinde. Ne olursa olsun asla kendimizi ulaşılmaz kılmadık. Genç-yaşlı, büyük-küçük demeden herkesi kutlu sancağımızın gölgesinde ağırladık, bundan kıvanç duyduk. Geriye dönüp baktığımızda yaptıklarımızı tartıyor; yapabileceklerimizi muhayyilemizde canlandırıyoruz. Bugün bizleri ‘ En Başarılı İl Başkanı’ ödülüne layık gören herkese müteşekkiriz. Ayrıca şunu da eklemek isterim; yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu ödülü bizlerden hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye, her daim çalışmalarımızda bizlere yol gösteren Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın’a ve bu çetin yolları her koşulda bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımıza armağan ediyorum.” (Bülten)