DOLAR

14,0907$% -0.01

EURO

15,7356% -0.13

STERLİN

18,9866£% -0.05

GRAM ALTIN

872,38%0,03

ÇEYREK ALTIN

1.417,00%0,00

BİTCOİN

618810฿%1.09306

İmsak Vakti a 05:32
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Samanlıkta ölümden kurtarıldı

Samanlıkta ölümden kurtarıldı

samanlıkta ölümden kurtarıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Samsun’da samanlıkta kendisi asan bir kişi yardımına koyanlar tarafından ipi kesilip kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S.(40) eşi ve çocuğunu cep telefonu ile görüntülü arayıp kendisi asacağını söyledi. Evde olmayan Z.Ş.’nin eşi ve çocuğu durumu yakınlarına haber verdi. Z.Ş.’yi evinde arayan yakınları bulamayınca samanlığı kontrol ettiğinde iple asılı halde buldu. İpi keserek asılı olduğu yerden indirilen Z.Ş.’nin kalbinin durduğunu fark edilince yakınları tarafından kalp masajı yapılıp hayata döndürüldü. Z.Ş. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Fabrikada üzerine elektrik panosu düşen genç hayatını kaybetti

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.