samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için seferber oldular

Edirne’de çiftlikte meydana gelen samanlık yangınında vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu.

Edirne’nin Hacı Sarraf Mahallesi’nde Şefik Püsküllü’ye ait çiftlik evindeki samanlıkta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar önce ev sahibine daha sonra İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar ise ahırda kalan büyükbaş hayvanlarını traktör yardımıyla ve komşularının el birliğiyle kurtardı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında ikinci katta oturduğunu ve hiç fark etmediğini ifade eden çiftlik evi sakinlerinden Tuğçe Püsküllü, “Yangını ilk olarak lise öğrencileri fark etti. Sonra bizi de aradılar ve bizde aşağıya indik. Hayvanlarımız kurtarıldığı için buna çok şükür diyoruz” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.