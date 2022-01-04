DOLAR

13,3608$%2.16

EURO

15,0888%1.83

STERLİN

18,0780£%2.25

GRAM ALTIN

774,63%2,08

ÇEYREK ALTIN

1.261,00%1,58

BİTCOİN

631582฿%2.69198

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için seferber oldular

Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için seferber oldular

samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için seferber oldular
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Edirne’de çiftlikte meydana gelen samanlık yangınında vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu.

Edirne’nin Hacı Sarraf Mahallesi’nde Şefik Püsküllü’ye ait çiftlik evindeki samanlıkta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar önce ev sahibine daha sonra İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar ise ahırda kalan büyükbaş hayvanlarını traktör yardımıyla ve komşularının el birliğiyle kurtardı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında ikinci katta oturduğunu ve hiç fark etmediğini ifade eden çiftlik evi sakinlerinden Tuğçe Püsküllü, “Yangını ilk olarak lise öğrencileri fark etti. Sonra bizi de aradılar ve bizde aşağıya indik. Hayvanlarımız kurtarıldığı için buna çok şükür diyoruz” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.