SAMANLI’DAN KUR’AN KURSU ZİYARETİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve il yönetim kurulu Kur’an-ı Kerim eğitimi almakta olan kurs öğrencilerini ziyaret etti. İlköğretim ve dengi öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetine katılan Başkan Samanlı, “Baktıkça gururlanıyor, bu gururumuzu küçük de olsa bir hediye ile taçlandırmak istiyoruz. Bu Kur’an-ı Kerim’leri partimiz adına yaptırdık ve hediye ettik. Okudukça bu küçük kalplere dokunması ve her daim al bayrağın gölgesinde kendilerine rehber olması temennisiyle” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt ilçesi Tepeköy Mahallesi’ndeki camide Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Ülkenin geleceği için genç nesile ehemmiyet gösterdiklerini belirten Samanlı, gelecek nesille için farklı bir yaklaşım sergilemek istediklerini belirtti.

“GELECEK NESİLLERİMİZDEN OLDUKÇA UMUTLUYUZ”

Ülkenin geleceğinde gençlerin önemli bir rol aldığını ifade eden Samanlı, “ Bugün yönümüzü baba toprağımıza çevirdik. Köylülerimiz ile bir araya geldik ve uzun ve hummalı bir sohbetin tam ortasında kendimizi bulduk. Yoğun tempolu çalışıyor olmamızdan ötürü baba toprağımızı eski sıklıklarda ziyaret edemiyor olsak da gönül koymayan dostlarımızı ve hemşehrilerimizi bıraktığımız gibi bulmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Biliyorsunuz bizler Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Yönetimi olarak ülkemizin geleceğine ehemmiyet gösteriyor ve gelecek nesillerimiz için farklı bir yaklaşım sergilemek istiyoruz. Bu denli asimilasyonun yaşandığı ve gençlere kötü örnek olacak birçok uyarıcının bulunduğu günümüz şartlarında, yolunu güzel ve faziletli olana çeviren tüm genç kardeşlerimiz başımızın tacıdır. Gelecek nesillerimizden oldukça umutluyuz; çünkü ziyarette bulunduğumuz kurslarımıza rağbetin ne denli büyük olduğuna şahitlik ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“AY YILDIZLI KUR’AN-I KERİMLER MHP’DEN”

“Hemen hemen her türlü ortama yakışan ve kendini donanımlı yetiştiren bu nesil, bizlerin gurur ve onur nişanesidir” diyen Başkan Samanlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Baktıkça gururlanıyor, bu gururumuzu küçük de olsa bir hediye ile taçlandırmak istiyoruz. Bu Kur’an-ı Kerim’leri partimiz adına yaptırdık ve hediye ettik. Okudukça bu küçük kalplere dokunması ve her daim al bayrağın gölgesinde kendilerine rehber olması temennisiyle. Bu temennimizin tek dayanağı gördüğümüz küçük ve ışıltılı gözlerdir. Bu ışığı görmeye devam edecek; nezih şehrimiz ve büyük sevdamız Malatya’nın birçok yerindeki camisinde bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Türklük şuuru ile temellendirilmiş ve İslamiyet’in tüm bilgi ve donanımına vakıf olmuş gerçek âlimler yetişmesi en büyük temennimizdir. Bizler kalp ile tasdik şiarıyla İslamiyet’i ulvi bir hissiyata bürünerek yaşayanlardanız. Bu yüzden gençlerimizin dil ile ikrardan çok daha derin, çok daha kesif bir mana bulmasına yolbaşçısı olmak zorundayız. İlk emri ‘Oku’ olan mukaddes inancımızın bu emrine riayet etmeli, buna gönül veren gençlerimizi de her koşulda desteklemeliyiz.” (Bülten)