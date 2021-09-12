Samanlı’dan 12 Eylül Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve yönetimi, 12 Eylül Darbesi’nde şehit edilen Malatyalı Ülkücüler için ‘Malatyalı Ülkücü Şehitler’ isimli bir sergi düzenledi.

Düzenlenmiş olan programda konuşan Başkan Mesut Samanlı; “Türk kelimesi ile şehadet kelimesi adeta müsemma olmuştur. Bunun en bariz şehri Malatya’dır. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu ulvi kentin tüm sakinlerini, şehitlerini yad etmek için davet etmiş bulunduk. Davetimize icap eden tüm hemşehrilerimize müteşekkiriz” dedi.

Başkan Mesut Samanlı’nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: “Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı olarak, bugün hazin vedaların başkahramanlarını anıyoruz. Bu vedaları ebediyete nakşetmek bizim en temel vazifemizdir. Bizler ülkücü neferleriz, ülkemizi bölmeye çalışan herkese karşı dimdik ayaktayız. Bir an olsun yeise kapılamayacak, bu yoldan dönmeyeceğiz. Bugün 12 Eylül ve biz kırk bir yıldır her 12 Eylül’de karanlığa saplanıyoruz. O kara günleri unutmak, o kalleşlikleri sineye çekmek bizler için mümkün değil. Yüreğimiz bu denli ülkü aşkıyla çarparken ve göğsümüz bu denli kara bir ülkü sevdasına tutulmuşken; bu kara sevda uğruna, bayrak uğruna, vatan uğruna şehit olan dava sevdalılarını unutmak mümkün müdür? Şehitlerin ardında bıraktıkları bağrı yanan analarının, beşikte kalan yavrularının yüzüne nasıl bakarız? Herkes bilsin ki; üzerinden yıllar geçse de şehitlerimizin acıları ilk günkü kadar taze. Hikâyelerini dinlemek ise hala çok soğuk ve elem verici. İsimlerini duyunca hala kanımız çekiliyor ve iman dolu teslimiyetlerini yad ettikçe gözlerimiz doluyor.

Öte yandan Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Turgay Şengönül ise açıklamasında “12 Eylül 1980 askeri darbesi Demokrasi ve milli iradenin hiçe sayıldığı, Türk düşmanlarının sevindiği kara bir gün olarak tarihimize geçmiştir” dedi.

Şengönül, açıklamasına şöyle devam etti: “Türk milliyetçiliği vatan hainleriyle aynı davada yargılanarak Milli Vicdan yaralanmıştır. Tek suçları vatanını sevmek olan Ülkücüler, 12 Eylül darbesinin her türlü çilesini ve zorluklarını yaşamıştır. İşkenceler görüp, baş vermiş ama baş eğmemişlerdir. Tekrar 12 Eylüllerin yaşanmaması için, vatanın bölünmez bütünlüğüne halel gelmemesi için, dış mihrakların memleketimiz üzerine türlü oyunlar kurmamaları adına, O gün olduğu gibi bugünde kutlu dergâhımız olan Ülkü ocakları vatan ve devlet uğrunda Baş verip, Baş eğmeyecek nice yiğit vatan evlatları ile doludur. Bu minval üzerine 12 Eylül ‘ün ilk ülkücü şehidi olan merhum Mustafa PEHLİVANOĞLU başta olmak üzere, tüm ülkücü şehitlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diler, Geçmişte kalan o kara günlerin tekrar yaşanmamasını yüce Allah’tan niyaz ederim.”