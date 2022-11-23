SAMANLI, Z KUŞAĞINDAN UMUTLU

“Büyük oy alacağımızı düşünüyorum”

SİNEM HATUN DAVUT

Seçim çalışmasını aralıksız devam ettirdiklerini dile getiren ve seçime kadar sahada olmaya gayret göstereceklerini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, oy potansiyeli olarak sıklıkla merak edilen Z kuşağıyla ilgili de önemli değerlendirmede bulundu. Samanlı, Z kuşağının yanlış aktarıldığını belirterek, “Ben Z kuşağıyla herhangi bir sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Z kuşağıyla Ülkü Ocaklarında yetişen gençler arasında herhangi bir görüş ayrılığı yok. Ben Z kuşağından büyük oy alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Teşkilatı 2023 yılında yapılacak olan genel seçim çalışmalarına devam ediyor. Yaptıkları seçim çalışmalarını BUSABAH gazetesine anlatan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, önemli açıklamalar yaptı.

Seçim startını daha önce verdiklerini anımsatan Samanlı, ‘İl İl Anadolu’ programlarıyla seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

“İl programlarıyla birlikte ilçelerdeki programlarımıza da devam ettik” diyen Samanlı, “Genel Başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz bir grup halinde il ve ilçeleri gezerek vatandaşlarımızla bir araya geldiler. Daha sonra ‘Köyüm Benim’ sohbet toplantılarımız hala devam ediyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın Bey’in yaptığı yazılı açıklamayla birlikte de bugün itibariyle ‘Komşum Nasılsın’ adında sohbet toplantıları düzenleyeceğiz. Bugünden itibaren ev ziyaretlerine başladık” dedi ve ilk toplantılarını Bostanbaşı Mahallesi’nde bir sitede yapacaklarını dile getirdi.

“SANDIK GÖREVLİLERİNİN İSİMLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ”

Seçim gününe kadar sahada olacaklarını belirten Samanlı, “Bundan sonraki süreçte ise mahalle ve ev toplantılarına devam edeceğiz. Bu şekilde vatandaşlarımıza ulaşıp, Milliyetçi Hareket Partisi’nin izlediği politikaları anlatacağız ve karşımızdaki Zillet İttifakı’nın içinde bulunduğu ihanet çemberini insanalar iyi aktarmak adına ve olacak seçimde de ‘Cumhur İttifakı’nı, Milliyet Hareket Partisi’ni ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı niçin desteklemeleri gerektiğini tek etek anlatmaya devam edeceğiz. Zaten devamlı sahadayız. 3 yıllık görevim içeresinde yarın seçim yapılacakmış gibi daima sahadayız. Mahalle başkanlarımızla toplantılarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sandık görevlilerimizin isimlerini belirlemeye başlayacağız. Malatya’da Milliyetçi Hareket Partisi’ne ciddi bir teveccüh var. İnsanlarımız Sayın Genel Başkanımızın izlediği politikaları takdir ediyorlar. Bundan sonraki süreçte de seçime kadar sahada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Z KUŞAĞI ÇOK BİLİNÇLİ”

Z kuşağıyla ilgili de konuşan Samanlı, şunları kaydetti:

“Ben Z kuşağının belli çevreler tarafından yanlış aktarıldığını düşünüyorum. Aslında Z kuşağı denilen kardeşlerimiz çok bilinçli kişiler. Ülkenin nasıl bir selamete ulaşacağını, nasıl kalkınıp büyüyeceğini Cumhur İttifakı’ndan sonra aldığı pozisyonu çok iyi bilen, bilinçli gençler. Bundan dolayı ben Z kuşağıyla herhangi bir sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi gençlerin sevgi ve sempatisi duyduğu bir parti. Bu bağlamda Ülkü Ocaklarımız var. Burada her hafta sonu 100’lerce gencimiz seminer alıyorlar. Bu gençlerimizin hepsi yeni kuşak. Ama maalesef bazı kesimler bilinçli olarak içlerinde birkaç kişi çıkartıp, adını Z kuşağı diye tanıtarak mevcut iktidarı karalayan, hırpalayan şeyler söylettiriyorlar. Z kuşağıyla Ülkü Ocaklarında yetişen gençler arasında herhangi bir görüş ayrılığı yok. Z kuşağının en büyük tercihi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Biz aynı zamanda bir gençlik hareketiyiz. Bunu da Ülkü Ocaklarının varlığıyla görebiliriz. Bu da bizim gençliğe verdiğimiz önemi göstermektedir. Ben Z kuşağından büyük oy alacağımızı düşünüyorum.”