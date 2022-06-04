Samanlı: MHP 2023 seçimlerine çok önem veriyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen ‘İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’ büyük bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda 2023 seçimlerinin önemine değinen MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “Milliyetçi Hareket Partisi 2023 seçimlerine çok önem veriyor çünkü Cumhur İttifak ile birlikte büyüyen, gelişen ve her anlamda söz sahibi olan bir Türkiye’yi içteki ve dıştaki düşmanlarımızı rahatsız etmiş durumdadır” dedi.

MHP Malatya Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe teşkilatlarınca organize edilen ‘İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’ Malatya Nikâh Sarayında gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MYK Üyeleri Ömer Ekici, Eyüp Gönültaş, İl Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı.

“DURMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhur İttifakıyla geleceğin Türkiye’sini inşa edeceklerini söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Milliyetçi Hareket Partimizin ‘Adım Adım 2023’e Doğru’ programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri ülkemizin geleceğinin teminatlarısınız, bizler el ele vererek, kol kola girerek, omuz omuza Türkiye’mizi gelecek hedeflere layıkıyla taşıyacağız. Yolumuza durmadan duraksamadan devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir tarafta diğer tarafta Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin beraber geleceğin Türkiye’sini inşa ve ihya etme noktasında birbiriyle omuz omuza yürümüş oldukları bu yollarda bizlerde onların göstermiş olduğu istikamete doğru durmadan yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MHP ÖNEMLİ BİR PARTİDİR”

MHP’nin kuruluş yılları hakkında anımsatma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Milliyetçi Hareket Partisi ‘İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’nı Malatya’da 4. kez yapıyor. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Milliyetçi Hareket Partisi de Türk siyasi hayatında önemli olan bir partidir. 1958’de Türkiye Köylü Patisi ve Cumhuriyetçi Millet Partisi birleşerek Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adını almış ve 1969’a kadar bu isimle Türk siyasi hayatına devam etmiştir. 1969 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Adana’da yapılan bir kongreden sonra adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyasi hayatına devam etmiş ve Türk siyasetinde de önemli işler başarmış ve mühim hizmetler yapmıştır. 12 Eylül’den sonra Milliyetçi Hareket Partisi’nin ismi kısa bir dönem değiştirilerek, Milliyetçi Çalışma Partisi ismini almıştır. Daha sonra ilgili yasal değişiklikle beraber Milliyetçi Hareket Partisi ismine tekrardan kavuşmuştur” diye konuştu.

Milli birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapan Başkan Gürkan, “Bugün coğrafyamızın etrafı ataş çemberi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin jeopolitik konumu dünyada önemli bir yerdedir. Bu topraklar üzerinde dün olduğu gibi bugünde yarında müstevlilerin emelleri olacaktır. Ama biz uyanık olursak, milli birlik beraberlik ve dirlik düzenimizi muhafaza edersek, düşmanın oyunu bozulur” dedi.

Toplantının detaylarını anlatan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emirleri doğrultusunda eylül ayında başlattığımız ‘İ İl Anadolu’ ve ‘Adım Adım 2023’ e Doğru’ programlarını 81 ilde tamamladık. Daha sonra liderimizin talimatları doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel seçimlerde birinci çıktığı ilçelerde Ramazan Bayramı öncesi toplantılar gerçekleştirdik. Malatya’da da Hekimhan ve Arguvan ilçelerimizde toplantılarımızı yaptık. Çok yoğun bir katılımla geçen programların ardından ‘İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’ düzenliyoruz. Programlarımız 3 gün oyunca 11 ilçemizde devam edecek” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK OLMALIYIZ”

Düzenlenen toplantının amacından da bahseden Samanlı, “Milliyetçi Hareket Partisi 2023 seçimlerine çok önem veriyor. 2023 Haziran seçimleri neden önemli çünkü 15 Temmuz sonrası oluşan Cumhur İttifak ile birlikte büyüyen, gelişen ve her anlamda söz sahibi olan bir Türkiye’yi içteki ve dıştaki düşmanlarımızı rahatsız etmiş durumdadır. Bu rahatsızlığa son vermek için ilk fırsat ne zaman 2023 Haziran seçimleri, karşımızdaki rakip kim, 6 benzemez. Tek tek incelediğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi lideri uzun yıllar siyasette olmasına rağmen kendisine ve Türkiye’ye bir şey kazandırmamış. Diğer topuklu hanım efendi Milliyetçi Hareket Partisi’nin politikalarını beğenmemiş, ‘MHP, CHP’leşiyor’ diye parti kurmuş ve bugün CHP’nin yanından ayrılmıyor. Diğer iki beyefendi AK Parti’de başkanlık ve bakanlık yapmış, ‘ne olursa olsun davamızı, liderimizi satmayız’ deyip ilk fırsatta satmış. Diğer birisi rahmetli ‘Erbakan Hoca’nın bayrağını taşıyorum’ deyip, hiç alakası olmadığı halde CHP ile yan yana geçmekten imtina eden bir liderin bıraktığı partiyi bugün birlikte aynı masaya oturma düzenine getirmiş, bir diğer tarafta da yüzde 0’larda olan oy oranıyla söz sahibi olamayacak Doğruyol Partisi. İşte geldiğimiz bu noktada seçime bir yıl kala çeşitli toplantılar yapılır. Ama ortada ne bir politika ne bir aday ne de seçildikten sonra yapacaklarını anlatacakları, bir durum yoktur. Sadece toplanıyorlar ve yemek yiyorlar. Bir sonraki hedef Türkiye, biz Cumhur İttifakı’nı yüksek bir oyla seçtirmezsek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekili sayısını Meclis’te artıramazsak, halimiz Suriye’den kötü olur. Arkadaşlar ama, fakat, lakinlere takılmadan ‘ülke battı gidiyor’ diyenlere inanmadan Cumhur İttifakı’na destek olmalıyız” açıklamasını yaptı.