SALON SPORLARI

2022-2023 de Malatya özellikle salon sporlarında büyük bir başarı bekliyorum. Devletimizin özellikle Malatya’mıza yaptığı yatırımlar ortada. Özelik bu yıl salon sporlarında birçok federasyonun salon sporlarında Malatya’mıza Türkiye şampiyonası, Bölgesel Grup müsabakaları vermesi Malatya’mızın tanıtımı açısından çok iyi oldu.

Özellikle geçtiğimiz ay yapılan Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Türkiye Gençler voleybol şampiyonası bizleri sevindirdi…

Bu arada hatırladığım kadarıyla Malatya’mızda,

-Malatya Wushu Kung Fu Bölge Şampiyonası,

-15 Temmuz Kahraman Ömer Halisdemir Boks Turnuvası,

-Cimnastik Analig Yarı Final Müsabakaları,

-Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonası,

-Milli takım Taekwondo Seçmeleri,

-Türkiye Satranç Federasyonu tarafından planlanan, Malatya Aday Hakem Kursu

-Hokey Milli Takım Aday

-Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programı kapsamında yer alan, Aday Hakemlik Kursu

-Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finali.

-Altıkulaç Tenis Kortlarında yapılan, Okullar arası Türkiye Tenis Birinciliği müsabakaları

-Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda Gençlik Haftası kapsamında “Gençler kitap okuyor yazarlarla buluşuyor” etkinlikleri,

-Açık Su Yüzme Yarışları

-Güreş Grekoromen Şampiyonası

-Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Taekwondo müsabakaları

– Türkiye Okul Sporları Yüzme Grup Müsabakaları,

-Dünya Atletizm Günü Çocuk Atletizm Etkinlikleri düzenlendi.

Malatya’mızda 54 spor Branşında yaklaşık 180 binin üstünde lisanslı sporcu var. İnşallah bu yıl Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nde açılan yaz spor okulları büyük bir ilgi gördü ve ben bir spor adamı olarak çok sevinçliyim bunu belirtmek isterim.

Bugün Malatya’mızda kayıtlara baktığımızda 184 bin genç sayımız var.

Buradan yazıma son verirken Malatya’mıza böyle güzel spor tesisleri kazandıran emeği geçen ve gençlerimize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum.