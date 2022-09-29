Saliha Erdim Battalgazililer ile buluşacak

Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, Battalgazi Belediyesi tarafından ailelere rehberlik etmesi amacıyla geçtiğimiz ay hayata geçirilen “Aile Akademisi” programları çerçevesinde Battalgazililerle buluşuyor. 4 Ekim Salı günü saat: 19.00’da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan programda Yazar Erdim, aile içi iletişimin şifrelerini Battalgazililerle paylaşacak.

Battalgazi Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Battalgazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay startı verilen “Aile Akademisi” konferans dizisinin ikincisi, 4 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Toplumun yapı taşı olan aileyi korumak, ailede uyum ve güzel geçim için güçlü iletişimin önemine dikkat çekmek ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda saat: 19.00’da düzenlenecek olan konferansın konuğu ise Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim olacak. Katılımın ücretsiz olacağı programda sevenleriyle buluşacak olan Yazar Erdim, aile içi iletişimin şifrelerini Battalgazililerle paylaşarak, huzurlu bir aile ortamı hakkında önemli tavsiyelerde bulunacak.

BAŞKAN GÜDER: “TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Battalgazi’de bu tür programlarının artarak devam edeceğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmeleri için ilçemizde kültür, sanat ve sportif faaliyetlerine ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda da Aile Akademisi adı altında bir konferans dizisinin startını verdik. Konferansımızın ilkini geçtiğimiz ay düzenledik ve ikincisini de 4 Eylül salı günü düzenleyeceğiz. Konferansımızın ikinci konuğu ise Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim Hanımefendi olacak. Düzenleyeceğimiz konferansların sizlere rehberlik etmesini hedefliyoruz. İnsan iyi gününde de kötü gününde de ailesini, sevdiklerini yanında görmek ister. Aileler toplumun temel değeridir. Ailenin toplumda çok önemli bir yeri vardır. Aile, korumamız gereken kalemizdir. Bu kaleyi korumak, manevi değerlerimize sahip çıkmak bizim en önemli sorumluluğumuz olmalıdır. Programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi. (Bülten)