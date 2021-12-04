“Salgınla mücadelede birlikte hareket etmek zorundayız”

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya’da Korona virüse karşı aşılama oranın artması amacıyla “ 7’den 70’e Aşılan, Hayata Bağlan” kampanyası başlatıldı.

Malatya Aile Hekimliği Geliştirme Derneği tarafından başlatılan ve aşılanmaya dikkat çekmek, bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla Covid-19 ile mücadelede en iyi korunma yöntemi aşıdır diyerek “7’den 70’e Aşılan, Hayata Bağlan” kampanyası tanıtım programı gerçekleşti.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen projenin tanıtım programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Aile Hekimliği Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Vahap Almasulu, Malatya Aile Hekimliği Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hümeyra Güzel, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

“19 AYDA 42 BİN KİŞİ COVİD OLDU”

Vali Baruş, aşılama döneminin başlangıcından 30 Kasım’a kadar geçen süreçte Malatya’da Covid-19’a yakalananların sayısının 42 bin 256 kişi olduğunu açıkladı. Ayrıca Baruş, istatistik bilgiler vererek şu şekilde konuştu:

“Bu hastaların içerisinde 3 doz aşısını yaptıran yüzde 7 yani 3 bin 10 rakamına tekamül ediyor. 2 doz aşısını yaptıran 11 bin 279 kişi yüzde 27’ye tekamül ediyor. 1 doz aşısını yaptıran 9 bin 267 kişi yüzde 22’ye tekamül ediyor. Aşısız da 18 bin 700 kişi. Bu da tüm hastaların yüzde 44’üne tekamül ediyor. Aşısızlarda hastalığa yakalanma oranı riski oldukça yüksek. Eğer aşılama oranımız yüksek seviyelerde olsa ve yeterli doz sayısınca aşılama yapılsaydı, bugüne kadar ki hasta sayımız, yoğun bakım ve entübe oranımız ve ölüm oranımız oldukça düşecekti.”

“ANTİPROPAGANDAYLA GENÇLERİ AŞIDAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“Covid-19’a karşı en etkili yöntem aşıdır” diyen Vali Baruş, antipropagandaya karşı uyarılarda da bulundu:

“Koronavirüs salgını toplumun genel olarak sağlığına ciddi hasar verdi. Salgınla mücadelede toplum olarak birlikte hareket etmek zorundayız. Covid-19’a karşı en etkili yöntem olan aşılamaya dikkat çekmek için devlet olarak biz gerekenleri yapmaya çalıştık. Bütün imkânlarımızı seferber ettik. Ama şunu belirmek isterim ki hala Malatya olarak bulunduğumuz nokta üzüntü verici. Türkiye genelinde 2. doz aşı oranı yüzde 80’leri aştı biz hala yüzde 73’lerdeyiz. Malatya’nın hala mavi bölgeye geçememesi tam doz aşılamada bizleri üzüyor. Çünkü Malatya insanın sağlığının korunması için aşıya muhtacız. Fakat birileri bunu umursamıyor. Antiporopagandaya kulak verip gençlerimizi çocuklarımızı aşıdan uzak tutmaya çalışıyorlar. Sağlıklı olarak kalacaksak birlikte bu aşılama kampanyasına destek vermek gerekiyor. Toplumda bazı kişilerin aşı yaptırması bazılarının yaptırmaması hastalıkta korunmada bir etkinlik sağlamıyor. Toplum genelinde çok yüksek bir aşılama oranına ulaşacak ki bu hastalıkta layığı ile korunalım.”

“GENÇ NÜFUSTA AŞILAMA ORANIMIZ DÜŞÜK”

“Biz çocuklarımızdan umutluyuz” diyen Vali Baruş, “Ailelerimizin dikkatinin çekilmesinde, farkındalığın oluşmasında gençlerimiz ve çocuklarımız büyük önem taşıyor. Genç nüfusta aşılama oranımız düşük. Bunu yükseltmemiz lazım ve Malatya olarak mavi bölgeye geçmemiz lazım. Bu duyarlılığı herkesten bekliyoruz. Haydi, aşıya diyorum. 7’den 70’e aşılan, hayata bağlan böylece sağlıklı bir toplum olarak hayatımızı devam ettirelim hastalığa karşı direnç kazanalı ”dedi.

“OMİCRON SALGINI OLURSA ZOR GÜNLER YAŞAYACAĞIZ”

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’daki genç nüfusun aşılanma oranlarını açıklayarak uyarılarda bulundu:

“Maalesef ilimizde 30 yaş altı henüz yüzde 52, 20 yaş altıda yüzde 36 oranında iki doz aşısını yaptırmış durumda. Bu veriye baktığımızda eğer Omicronu da ülkemizde inşallah görmeyiz ama ülkemizde bir salgın oluşturursa yine zor günleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Gençlere ve gençlerin velilerine söylemek istediğimiz, mutasyonlardan korkmadan aşılarınızı tam ve eksiksiz yapmayı dikkat etmeli ve bu koruyucu tedbirlere bu kış aylarına girerken önümüzdeki günlerde yine bu varyantla daha zor günler yaşamamak için koruyucu tedbirlere de mutlaka uymamız gerektiğini vurgulamak istiyorum.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Aşılandığımız takdirde hem kendi sağlığımızı, hem toplum sağlığını, hem de insanların sağlığına hizmet etmiş olacağız. Bunun için 7’den 70’e bütün hemşerilerimizin bir an evvel aşı olmalarını temenni ediyorum” diyerek kampanya’nın Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.

“TIBBIN EN BÜYÜK BULUŞU AŞILARDIR”

Prof. Dr. Yaşar Bayındır, tarihimizde aşılara yabancı değiliz diyerek önemli açıklamalarda bulundu:

“Tıbbın en büyük buluşu aşılardır. Aşılar olmasaydı bugün insanlığın başında çok daha büyük hastalıklar olacaktı, enfeksiyonlar olacaktı, kayıplar olacaktı. İnsan ömrü şuanda geldiği noktaya gelemeyecekti. Ülkemizde vatandaşa, kişilere bu kadar aşıyı anlatıp da lütfen aşı yaptırın diyen ender ülkelerden biriyiz. Tarihimizde aşıya hiç yabancı değiliz. Hep aşıya yakın durmuşuz. Çünkü koruyucu hekimliğin koruyuculuğunu çok iyi bilmişiz. Aslında bu kadar koruyucu aşılara karşı öyle bir kesim var ki dünyada bana göre ülkemizde daha az aşı karşıtlığı yapıyorlar. Bilimsel alt yapısı olmadan hiçbir dayanağı olmadan aşıya karşı olmak demektir. Bunun altında geçekliği olmayan iddialar var; çip takacaklar, genetik yapımızı değiştirecekler gibi. Bunların hepsi asılsız. Aşı tam tersi hem hayata tutunduruyor hastalığı önlüyor hem de hasta olsak bile ölümden ve yoğun bakımdan bizi kurtarmış oluyor.”

Son olarak Bayındır, aşılarla sadece kendinizi korumayacaksınız diyerek şunları dile getirdi:

“Hasta olmak çok daha zor, aşılarınızdan vazgeçmeyin. Bulaşıcı hastalıklarda sadece kendinizi korumak yetmiyor, çevrenizdekileri ve sevdiklerinizi de koruyacaksınız. Çanakkale savaşında nasıl ki kurtuluş mücadelesi veren hekimler bugünde aynı ciddiyet, aynı sevdayla yine çalıştılar şehit oldular. Hepsini saygıyla ve minnetle anıyorum.”