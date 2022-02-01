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Saldırgan eski koca adliyeye sevk edildi

saldırgan eski koca adliyeye sevk edildi
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde boşandığı eşi ve çocuklarının yaşadığı eski kayınvalidesi ve kayınbiraderinin evine bıçakla girip üç kişiyi yaralayan H.U adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi’nde yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan ve daha önce iki kez bu kararı ihlal eden H.U. (42) boşandığı karısını ve karısının annesi ile erkek kardeşini çocuklarının önünde bıçakladı. Temmuz ayında da çocuklarının yaşadığı evi benzinle kundaklayan ve denetimli serbestlik ile dışarıda dolaşan H.U. bu kez kan döktü. Saldırgan H.U. ‘nun eski karısı F.Ö., kardeşi M.Ö. ve eski kayınvalidesi D.K. ‘yı bıçaklamış ve polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete getirilmişti. Emniyette işlem ve sorguları tamamlanan saldırgan H.U. ve yardım etme ihtimaline karşı gözaltına alınan kardeşleri K.U. ve H.U. hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Marmaris adliyesinde sorguları devam eden şahıslar adliyeye çıkarılırken de basın mensuplarına sözlü saldırıda bulundu.

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