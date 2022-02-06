saklıkent kayak merkezinde sundurma çöktü: 2 yaralı

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Antalya’nın kayak merkezi Saklıkent’te çöken sundurmanın altında kalan 2 kişi yaralandı.
Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sundurma altında kalan başka kimse olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.
Hızlı sürücüler jandarma ekiplerine takıldı
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