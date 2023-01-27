SAKLI İNCİLER -2-

Mazlum bir kısım insanlar vardır demiştik önceki yazımızda. İnci gibi değerli, inci gibi derinlerde, inci gibi saklı. Gözlerden uzak kimsenin görmediği, kuytu köşelerde, şöhret sahibi olmayan ama izzet sahibi insan hazineleri…

Bir önceki yazımızda şehit aileleri, çocuklarını erken yaşlarda kaybeden, engelli bireyleri olan, evinde hasta bakmak zorunda kalan ve fakirlikten beli bükülmüş mazlumlardan bahsetmiştik.

Yine eşinin zorbalıklarına zalimliklerine, iffetsizliklerine sessizce katlanmak zorunda mazlum kardeşlerimiz var. Eşinin eli ile incinir. Eşinin dili ile incinir. Ama yine de her zaman haksız görülen taraf odur. Ailesinden yardım istese işkencesi artar, dostuna anlatsa eziyeti katlanır. Dünyanın altında mıdır üstünde midir kendi bile fark edemez. Dilinde bile meramını anlatacak mecal kalmamıştır. Kalbini ve ellerini açacağı derdini paylaşacağı bir tek Rabbi vardır.

Zulmü müebbet olan bu kardeşlerimiz için de çoğu zaman elimizden duadan başka hiçbir şey gelmiyor. Ama bilinsin ki onlar hepimizden, herkesten Allah Azze ve Celleye daha yakındırlar.Dünyada mı adaleti bulurlar yoksa ahirette mi bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki ALLAH AZZE VE CELLE ADİLDİR. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz.

Bir de yetimlere sahip çıkan evliyalar vardır. Evlenir eşinden kalan yetimlere sahip çıkar. Vefat eden çocuklarından kalan torunlarına sahip çıkar. Ölen kardeşinin yetimlerine sahip çıkar. Evi terk eden eşinin yetimlerine sahip çıkar.

Yetimleri sahiplenen engin gönüllü insanlar! Yüce Allah sizin ışığınızdan bizleri de nasiplendirsin.

“Ölüsü olan bir gün delisi olan her gün ağlarmış” der atalarımız. Evinde uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı bireyi olan ailelerin durumu da bundan daha kötüdür.

Her gün korku, kaygı, şiddet, zarar, küfür hakaret ve bin bir türlü ahlaksızlığa katlanmak zorunda kalan bağımlı yakınları. Veliler! Allah dostları! Yüce Rabbim sabrınızı artırsın. Çabalarınızı makbul etsin. En zor imtihanlardan biri de sizin imtihanınız. Bağımlının eziyeti yetmezmiş gibi bir de akrabalarınızın zehir gibi dillerine tahammül etmek zorundasınız. Dostlarınız sizden kaçar, komşularınız sizden nefret eder. Gerçekten ne zormuş imtihanınız…

Mazlum kardeşlerimizden diğer bir grup ta vatanlarını yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalan kardeşlerimiz. Suriyeli muhacirler, Afganlı muhacirler, kırımlı muhacirler, çeçen muhacirleri.Evini barkını, bağını bahçesini, hayvanını dükkanını terk etmek zorunda kalanlar! Sizin de imtihanınız zor.

Bir başkasının yanına yanına sığınmak ne kadar ağırdır. Sığıntı gibi görünmek. “Ekmeğimize ortak olan asalaklar! Diye yaftalanmak. Fakirlikten dolayı bir şey isteseniz suçlu görürler, çalışıp kazansanız “bizim işimizi elimizden alıyorsunuz” diye suçlarlar. Zengin olsanız suç, fakir olsanız suç…

Ağlamaya hakkınız yoktur. “Ağlayacağınıza gidin savaşın” diye akıl verirler. Gülmeye de hakkınız yoktur. “Biz zor günler yaşıyorken bunlardaki keyif niye” derler. Zalim üvey annenin evlatlık çocukları gibisiniz sizin de imtihanınız çok zor.

Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerine ait olduğunu bildiğimiz bir söz var. “Harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var” ( Nice yıkık evleri hor görme onların içinde ne hazineler saklıdır)Bizim de etrafımızda nice harab mekanlarda hazine değerinde insanlarımız var.

Hazinedirler; çünkü onların duası reddedilmez. Efendimiz aleyhisselatu vesselam buyurur ki ;“Üç dua (ve beddua) -şüphesiz- müstecaptır / makbuldür. Mazlumun yaptığı dua / beddua, misafirin (ev sahibi için) yaptığı dua ve babanın evladı için yaptığı dua.” (Tirmizî, Bir, 7)

İşte o mazlumları bulup dualarını alalım!

Hiç mazlumun duası alınmadan feraset sahibi olunabilir mi?

Hiç Yüce Allah’ın yakınlarının en yakınlarının dostluğunu kazanmadan Allah’ın (C.C) dostluğunu kazanmak mümkün müdür?

Rabbimiz yolumuza mazlumları çıkar ki onları duasını alalım. Kalplerimize onların sevgisini koy. Onların dostluğunu ve muhabbetini kazandır bize. Mazlumların duasına kat dualarımızı. Onlara faydalı olmayı bzilere nasip et. Onların hürmetine günahlarımızı mağfiret eyle. Amin Ya muin