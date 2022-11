SAKİN ANNE BABA

Yapılan araştırmalar çocuklarına en rahat söz dinleten anne babaların, en sakin anne babalar olduğunu göstermektedir.

Sakine anne baba nasıl olunmalı;

Bir çok kişi buna iyi anne baba olmak diyor aslında iyi anne baba olmak demek ne derece doğru bile bilinmiyor…

Destek olun,

Sabırlı olun,

Hobileri ile ilgilenin,

Para konusunda sıkı olmayın,

Ulaşılabilir olun,

Özür dilemekten çekinmeyin,

Saygı duyun,

Onu her şeyden çok sevin,

Özel hissetmesini sağlayın,

Anne babaların çocuk disiplininde en çok zorlandığı konulardan biri de sabırlı olmak.

Uzmanlarsa her fırsatta anne babaları sabırlı olmaları gerektiği yönünde uyarıyor ve sabrın aile için doğru iletişimi “altın anahtarı “olduğu üzerinde duruyorlar.

Çocuğunuzla doğru iletişim kurmak çok önemli hepimizin bildiği üzere çocuklar son derece hareketlidirler. Çocukluğun hemen hemen her aşaması anne babalar için zorlayıcı ve yıpratıcı bir takım süreçlerden oluşur.

Çocuklara karşı sabırlı olmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğine göz atmadan önce anne babaların çocukları ile olan ilişkilerinde benimsedikleri yöntemlere bakmak gerekir.

Çocuklarınız yaramazlıklarıyla sizi üzebilir, sizde elinizde olmadan kızıp öfkelenebilirsiniz ama onların çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor bazen.

En önemli anne baba kurallarından biri ise, çocuklarınız ile ilgili karar verirken ortak karar vermelisiniz.

Bir tarafın olmaz dediğine diğer taraf bir kere de böyle olsun bir şey olmaz dememeli.

Komutlar ya da emirler vermek yerine beklentilerinizi ifade eden rica cümleleri kurabilirsiniz ve çocuğunuzun da çevresindeki kişilere karşı rica cümleleri kullanmasına örnek olursunuz.

Sevgiyle…