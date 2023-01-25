ŞAKASI YOK; FELAKET KAPIDA!

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Kış ayının kurak geçmesi vatandaşları telaşlandırdığı gibi uzmanları da endişelendiriyor. Şu anda Malatya’daki barajların ortalama doluluk oranının yüzde 25 dolayında olduğuna dikkat çeken Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, barajların seviyesi böyle kalırsa, eğer herhangi bir yağış olmazsa çok büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalınacağını kaydetti. Prof. Gündüz, geleceğe yönelik planların şimdiden oluşturulması gerektiğini aktararak, “Bugünün iklim verileri ile değil 15-20 yıl sonrasının iklim verilerine yönelik olarak bir üretim ya da çalışma planı oluşturup ona göre çalışmalar yapmak gerekir” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da adeta kuraklığın pençesine düştü. Ocak ayının bitmesine bir hafta kalmasına rağmen hala yağmur ve karın yağmaması endişelere neden oluyor. Son yılların en kurak kışı olarak tabir edilen bu yıl için herhangi bir yağış yaşanmazsa kayısı başta olmak üzere hububatta önemli sıkıntılar yaşanılacak gibi görünüyor. BUSABAH gazetesine Malatya’daki su tüketimi ve iklim değişikliği hakkında bilgiler veren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, önemli açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliğinin dünya gündemine oturduğunu ve ülkelerin artık iklim değişikliği ile ilgili üst düzey politikalar geliştirmek durumunda kaldığını ifade eden Prof. Dr. Orhan Gündüz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanına bir de İklim Değişikliği ibaresi eklenerek Türkiye’nin iklim değişikliği konusuna ne kadar önem verdiğini belirtti.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE TEMEL PARAMETRE SU”

Suyun temel canlılık alameti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Orhan Gündüz , “Malatya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü, Malatya’da su debisinin 3’te 2 oranında düştüğünü ifade etti ve Malatya’da su tüketimi konusunda da insanları uyarmaya başladı, uyarmaya yönelik bir takım beyanatları oldu. Ben bu durumun suyun yönetiminden kaynaklandığını düşünüyorum. Tabi ki iklim değişikliğinin tek parametresi su değildir. Ancak bu durum, su temel canlılık alameti olduğu için iklim değişikliğinin önce suya olan etkilerini, bununla birlikte gıdaya erişimde ortaya çıkabilecek bir takım sorunların neler olabileceği konusunda insanları düşündürmeye ve harekete geçilmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaya sevk ediyor. İklim değişikliğinde temel parametre su. Su konusunda da özellikle son dönemlerde oluşan aşarı yağış düzensizlikleri bizi endişeye sevk ediyor. Bugün duyuyoruz ki Erzurum’da hala yeteri kadar kar yağmadı hatta hiç kar yağmadı. Sivas gibi yüksek ve soğuk bir bölgeye bile kar yağmadığı, yağışların yetersiz olduğu şeklinde haberleri alıyoruz. Bu noktada asıl konu bizim kendimize kuraklıkla ilgili neler yapmamız gerekir sorusunu sormamız gerekirdi. Şimdiye kadar en azından bir takım tedbirler geliştirmiş olsak emin olun bugün bahsettiğimiz sorunların bir kısmını hiç konuşmuyor olacaktık. Ama olay krize dönüşünce ancak müdahale şansı buluyoruz” şeklinde konuştu.

“KAPALI SİSTEM SULAMAYA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR”

Hükümetin plana aldığı ama henüz uygulamadığı yeraltı barajlarına dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Gündüz, “Özellikle Anadolu gibi coğrafyalarda kuraklıklar hep olmuş. İklim Bilimi Uzmanı Mikdat Kadıoğlu, ‘Anadolu kuraklıklarla yok olmuş medeniyetler mezarlığıdır’ der. Yani kuraklık ve iklim değişikliği geçmişte de yaşanıyordu, Anadolu coğrafyasında bunlar var ama ülkeler ya da medeniyetler bunu yönetemediği için hep sorunlarla karşılaştılar. İşin su ile ilgili boyutuna gelince iklim değişikliğinin asıl parametresi sudur. Türkiye kişi başına su tüketimi itibari ile yıllık yaklaşık bin 300 metreküp civarında bir rakama tekabül ediyor. Bu da bizim aslında su zengini olmadığımızı ve su kısıtı yaşadığımız ülkelerden biri olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye’nin bunu da yönetmek ile ilgili birtakım politikaları harekete geçirmesi gerekiyor. Öncelikle su ile ilgili problem yaşayan bir ülke isek bizim suyu iyi yönetmemiz lazım. Tarımsal sulama da kullanılan suyun etkin kullanılmasına yönelik çabalar oluşturmamız gerekiyor. Mesela hükümetin plana aldığı ama henüz uygulamadığı yeraltı barajları önemli bir konu. Modern sulama sistemi dediğimiz basınçsız sulama sisteminin kullanılması. Kapalı sistem sulamaya önem vermemiz ya da bunu geliştirmemiz ve su ayak izini takip etmemiz gerekiyor. Yani suyun ilk çıktığı kaynaktan son tüketici noktasına kadar arada geçen süreçte hangi aşamalardan geçtiği, ne kadar kayıp kaçak olduğuna yönelik ayak izi takibi gerekiyor” diye konuştu.

“SU HEPİMİZİN SUYU”

“Türkiye’de yıllık 20 milyar metreküp bir su hacmimiz var” diyen Prof. Dr. Gündüz, şunları kaydetti:

“Bunun yüzde 75’ine yakınını tarımsal amaçlı kullanıyoruz. Evlerde evsel kullandığımız su miktarı toplam suyun ancak yüzde 10’una tekabül ediyor. Bizim bahsettiğimiz temel mevzu yüzde 10’luk kısım ama ortada yüzde 90’lık hiç konuşmadığımız bir alan var ve emin olun tarımsal amaçlı kullanılan suların, Türkiye’nin sularının yüzde 50’si zaten buharlaşma veya kayıp kaçakla kayboluyor” ifadelerine yer verdi. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağış düzensizlikleri gibi çeşitli sorunlar sürekli gündeme gelecek, tabi bunun tarıma da etkileri var. Özellikle tarımsal üretimde çok fazla su kullanılıyor, bununla ilgili de bir takım politikaların alınması gerek. Örneğin sulamaya açılacak alanlarda hangi üretim desenini benimsemeliyiz, çiftçiye hangi üretim deseni önermeliyiz, bununla ilgili çalışmalar çok fazla yapılmıyor. Çiftçi düzeyinde baktığınız zaman haklı olarak çiftçi en yüksek gelir getirecek üretim desenine yönelmek istiyor. Oysa o üretim deseni içerisinde önemli bir kısıt olan suyu çok fazla kullanılıyor. Bir defa üretim planını çiftçinin değil karar alıcının belirlemesi gerekiyor. Çünkü su hepimizin suyu. Doğadaki bütün canlıların hakkı var orada. Dolayısıyla bu süreci yönetirken üretim planlaması yaparken, çiftçinin kararından ziyade kamu yararı gözetilerek üretim planlarının oluşturulması ve buna yönelikte destekleme mekanizmalarının geliştirilmesi lazım.”

Malatya’da toplam tarımsal arazinin 3’te 1’inde kayısı ağaçları bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Gündüz, kayısının son yıllarda geliri oldukça yükselen bir ürün grubu olduğu için çiftçilerin neredeyse tümünün kayısıya yönelimi olduğunu belirtti ve bu durumun kamu veya üretim kaynaklarının etkin kullanımı gibi bir problem oluşturduğunu söyledi.

“GELİR GETİRİCİ BİR FAALİYET OLMASI LAZIM”

Bununla ilgili neler yapılabileceğini de kaydeden Prof. Dr. Gündüz, “Uygun olmayan arazide üretim desenine uygun olmadığını düşündüğümüz kayısılara mesela izin vermemeliyiz. Eğer bir bölge kayısı için uygun değilse orada su sıkıntısı varsa dolayısıyla buna izin vermemeliyiz. Bu minvalde hareket edecek olursak üretim planlamasını kamuya göre yapılmasını söylüyoruz bununda söylediğimiz gibi bir gelir getirici bir faaliyet olması lazım. Yani karlı bir faaliyet olması lazım. İkincisi üreticinin benimseyeceği bir faaliyet olması lazım. Üçüncüsü de çevreyi koruyucu bir faaliyet olması lazım. Yani ilk 2 parametreyi aldığınızda olabilir ama 3. Parametre bugün olmasa bile yarın başınıza sorun açar. Şu anda yaşadığımız kuraklık sorunu gibi. Dolayısıyla 3 parametreyi birlikte değerlendiren bir modelleme geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için kamuda yetkili insanlar ve bizim de çalışmalarımız var. Bu konuda özellikle sulama açılacak alanlarda özellikle Yazıhan Ovası yeni sulamaya açıldı. Şimdi orada ‘Hangi üretim desenine karar verilmeli’ diye baktığınızda üretici en çok gelir getirecek faaliyet ne ise o faaliyeti ya da o üretim desenin benimseyerek üretim yapmaya çalışır. Oysa o üretim deseninin kullandığı su miktarı ile suyu da dikkate alarak planlama yapmamız lazım; çünkü su sınırsız değil. Bir gün iklim değişikliğine bağlı olarak su kıtlığı yaşayabiliriz araziyi çoraklaştırabiliriz. Uygun olmayan bölgelerde uygun olmayan üretim desenlerine kesinlikle müsaade edilmemeli. Bu bir kamu politikası haline dönüştürülmeli” diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Gündüz, değişen şartlara adapte olabilecek üretim plan ve desenlerini şimdiden öngörüp bununla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ederek, “Yani kuraklığa dayanıklı ya da sıcaklık değişikliklerine uygun, adapte olabilecek kayısı çeşitlerinin şimdiden üzerinde çalışıyor olmamız gerek yoksa eğer bir iklim değişikliği sonucunda, yöre değiştirme şansına sahip olursa yarın Malatya’da kayısı yerine başka bir ürün grubunu görebilir belki de hiç üretim yapılamayacak bir bölge haline gelebilir” dedi.

“SU TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR”

Kuraklıkla ilgili geleceğe yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gündüz, Malatya’daki barajların doluluk oranlarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Gündüz, şunları dile getirdi:

“Bizim şu anda öngörü sahibi bireyler, araştırmacılar ya da kurumlar olarak geleceğe yönelik planlarımız şimdiden oluşturmamız gerekiyor. Bugünün iklim verileri ile değil 15-20 yıl sonrasının iklim verilerine yönelik olarak bir üretim ya da çalışma planı oluşturup ona göre çalışmalar yapmak gerekir. Su tüketimine azami derecede özen göstermemiz gerekiyor. Sadece evlerde değil diğer kullanım alanlarında da gerek sanayide gerekse de tarımda su tüketimine yönelik hassas davranmamız lazım. Kayısı yılda en az 10 kez su isteyen ve yaz ayları boyunca hafta da bir, 2 haftada bir su isteyen bir bitki ve Malatya’da çok fazla yer kaplıyor. Şu anda barajlarımızdaki ortalama doluluk oranı yüzde 25 dolayında. Bir, 2 ay içerisinde yeteri kadar yağış alamazsak bu yazın ağaçlarımızı sulayamayacağımız, yeteri kadar suyumuzun olmadığı anlamına geliyor. Aldığım bilgilere göre Çat Barajı yüzde 5 düzeyindeymiş. Yani neredeyse su yok demek. Karakaya Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 30’lardaymış. Şu anda Karakaya sadece Malatya’ya değil çevrede birkaç ili birden tarımsal amaçlı sulama ihtiyacını gideren bir baraj. Dolayısıyla yüzde 30 da çok yeterli bir seviye değil. Sultansuyu Barajı’nda yüzde 41, Sürgü Barajı’nda yüzde 25, Polat Barajı’nda yüzde 29, Boztepe Barajı’nda yüzde 16, Kapıkaya Barajı’nda yüzde 39 düzeyinde su tutumu görülüyor. Bizim esas suya ihtiyacımız yazın özellikle tarımsal sulamaya ihtiyacımız olduğunda yaşanacak. Bu barajların seviyesi böyle kalırsa eğer herhangi bir yağış yağmaz ise çok büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmamız mümkün.”