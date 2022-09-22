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Sakarya’da Yeni Malatyaspor mesaisi

Sakarya’da Yeni Malatyaspor mesaisi
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Sakarya’da Yeni Malatyaspor mesaisi

HABER MERKEZİ

Spor Toto 1. Lig ve Süper Lig’in milli araya girmesinin ardından Sakaryaspor, stadyum zeminini bakıma aldı. Yetkililer 9 günlük arada Sakarya Atatürk Stadyumu’nun zemine renovasyon çalışmaları başlatırken, zeminin Yeni Malatyaspor maçına kadar hazır hale getirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Erhan Kaytanbay’ın haberine göre; Yapılacak renovasyon çalışmasında, futbol oynandıkça ezilen çim yeniden ayağa kaldırılacak. Sakaryaspor’a ev sahipliği yapan 28 bin 154 kapasiteli Sakarya Atatürk Stadyumu çimlerinin daha kaliteli olması için özel bir cihazla her gün suni güneş ışığı veriliyor. Stadyumun yetkilileri Yeni Malatyaspor maçına kadar zemindeki çalışmaları tamamlamayı hedefleniyor.

 

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