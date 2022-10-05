Sakarya’da takıma veda etmişti…

Yeni Malatyaspor Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı yönetim, Spor Toto 1.Lig’in ilk 7 haftasında aldığı başarısız sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’in ilk 7 haftasında galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Cihat Arslan’la yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sarı kırmızılı takımda göreve getirilen Cihat Arslan, futbolcu fesihlerinin yaşandığı süreçte genç futbolcuları kadroya alarak ligin Yeni Malatyaspor’u ayakta tutmuştu. Arslan, yaz döneminde yönetim belirsizliğinin yaşandığı kulüpte altyapıdaki gençlerle sezon hazırlıklarına devam etmiş yeni yönetimin belirlenmesiyle sarı kırmızılı kulüple yeniden anlaşma sağlamıştı. Transfer tahtası kapanan ve kiralıktan dönen oyuncularla sezona başlayan Cihat Arslan 1. Lig’de geride kalan 7 maçta 3 puan topladı. Yeni Malatyaspor, son olarak Sakaryaspor maçında sahadan 3-1 yenilgiyle ayrılırken Cihat Arslan’ın takımdan ayrılabileceği konuşulmuştu. Ancak sosyal medyada Cihat Arslan’ın ayrıldığı yönündeki haberleri kulüp başkanı Ahmet Yaman yaptığı açıklamayla yalanlayarak tecrübeli teknik adamla yola devam edeceklerini duyurmuştu.

Cihat Arslan’ın Sakaryaspor maçının ardından oyuncularıyla soyunma odasındayken vedalaştığı ve takımla birlikte Malatya’ya dönmediği öne sürülmüştü. Bunun üzerine aradan geçen iki günde yönetimdeki Erdal Gündüz’ün yeni hoca arayışlarına başladığı ve teknik direktör Hasan Özer’le bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu görüşmede Erdal Gündüz’ün Hasan Özer’e takımın başına geçmesi için teklifte bulunduğu ve Cihat Arslan’la yolların ayrılması halinde göreve hazırım dediği aktarıldı. Sakarya maçından sonra Cihat Arslan’ın takımdan ayrıldığını öğrenen Hasan Özer’in Pazartesi günü Malatya’ya geldiği ve Salı gününden itibaren antrenmanlara başladığı ortaya çıktı.