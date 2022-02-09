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Anasayfa / Asayiş / Sakarya’da kereste fabrikası alev alev yandı

Sakarya’da kereste fabrikası alev alev yandı

sakarya’da kereste fabrikası alev alev yandı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında ekipler soğutma çalışması sürdürüyor.

Yangın, saat 01.15 sıralarında İnönü Mahallesi 7167. Sokak’ta bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın fırın kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikadan çıkan dumanlar adeta gökyüzünü kaplarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı, Akyazı, Karapürçek Geyve, Hendek, Arifiye ve Merkez Amirliğinden 10 araç ve 25 personel sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlanıldı. Ekiplerce yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi de sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı’da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

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