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Sahte polisler jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş’ta telefonla aradıkları vatandaşa emniyet mensubu olduğunu söyleyen üç kişi, vatandaşın para ve altınlarını alıp kayıplara karıştı. Jandarma ekiplerinin çalışması ile şahıslar Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yakalandı.

sahte polisler jandarmaya yakalandı
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Sahte polisler jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş’ta telefonla aradıkları vatandaşa emniyet mensubu olduğunu söyleyen üç kişi, vatandaşın para ve altınlarını alıp kayıplara karıştı. Jandarma ekiplerinin çalışması ile şahıslar Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Kelibişler Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Y.A. (57), kendisini tanımadığı bir kişinin telefonla arayarak hakkında suç dosyası olduğunu ve dosyanın kaldırılması için elinde ne kadar para ve altın varsa hazır edip kendilerine teslim etmesini istedi.

Belirtilen adrese giden çiftçi elindeki 139 bin lira ve 8 adet Cumhuriyet altınını elden sahte emniyet mensuplarına teslim etti. Paraları teslim eden çiftçi bir gün sonra dolandırıldığını anlayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Cumhuriyet savcısının bilgi ve talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Jandarma Araştırma Timlerinin de (JASAT) desteği ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı araç plakasını kamera incelemesi sonucu tespit ederek şahısların araçla Osmaniye’nin Kadirli ilçesine giriş yaptığını tespit etti.

Dolandırıcılar E.T. (35), İ.T. (18) ve E.Ç. (27), Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türkoğlu jandarma ekiplerinin operasyonu sonrası kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.

Türkoğlu ilçesine getirilen şüpheliler gözaltına alınırken, suçu işlediklerini itiraf ettiler. Öte yandan, dolandırıcılara parasını kaptıran vatandaşın para ve altınları jandarma tarafından teslim edildi. (İHA)

 

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