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Sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edilecek

sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edilecek
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Osmaniye’de otogarda sahte pasaportla yakalanan Afgan uyruklu 3 şahıs sınır dışı edilmek geri gönderme merkezine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, otogarda şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, yapılan denetimlerde durdurulan 3 yabancı uyruklu erkek şahsın üzerlerinde bulunan İran pasaportlarının sahte olduğu tespit edildi.

Şahıslarla tercüman eşliğinde yapılan görüşmede, 3 bin dolar karşılığında İran’dan pasaportları temin ettiklerini, yaklaşık 10 gün önce illegal yollardan Türkiye’ye geldiklerini ve İstanbul’a gideceklerini söylediler.

Yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan adli işlem yapıldıktan sonra, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

Kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu şahıslar, yapılan adli ve idari işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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