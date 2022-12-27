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Anasayfa / Asayiş / Sahte içki imalathanelerine şok baskın!

Sahte içki imalathanelerine şok baskın!

Sahte içki imalathanelerine şok baskın!
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Sahte içki imalathanelerine şok baskın!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte alkol satma hazırlığında bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 3 bin 978 litre sahte alkol ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yeni yıl öncesi sahte alkol denetimlerini sürdürüyor. İl jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; yaklaşan yılbaşını fırsata çevirerek, vatandaşlara sahte içki satma hazırlığının yapıldığı belirlenen Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 bin 360 litre femente alkol ile 438 sahte rakı ele geçirildi.
Sekiz kişinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. (İHA)

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