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Sahte dolarla yakalandı serbest bırakıldı

sahte dolarla yakalandı serbest bırakıldı
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Düzce’de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda Yığılca ilçesinde bazı kişilere sahte dolar getireceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şahsı sahte paralarla yakaladı. Şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yığılca ilçesinde jandarma ekipleri, R.E. isimli şahsın ilçede bazı kişilere sahte Amerikan doları getireceği bilgisine ulaştı. Bu bilgiler ışığında sahte dolar taşıyan şahsın otomobilini Düzce-Yığılca karayolu üzerinde durduran jandarma ekipleri, otomobilde ve şüpheli R.E.’nin üstünde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda şahsın üzerinde 9 adet sahte Amerikan doları bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından ilçe jandarma komutanlığına götürülen R.E. isimli şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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