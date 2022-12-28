Sahte Alkole Geçit Yok

Yılbaşı öncesinde sahte içki üreterek piyasaya sürülmesi olaylarını önlemek amacıyla yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir İlçelerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı alındı. Alınan ihbar üzerine 26 Aralık 2022 günü adli makamlardan alınan kararı ile 8 şüpheliye ait toplam 6 ayrı adrese eş zamanlı drone destekli operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde bandrolsüz, filigransız, şişelenmiş ve bidonlanmış vaziyette 3 bin 360 litre fermente alkol ve 438 litre sahte rakı olmak üzere toplam 3 bin 978 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(Bülten)