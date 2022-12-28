DOLAR

18,7195$% 0.23

EURO

19,9624% 0.3

GRAM ALTIN

1.086,12%-0,18

ÇEYREK ALTIN

1.781,00%-0,11

TAM ALTIN

7.128,00%-0,08

BİTCOİN

313579฿%-0.29362

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Sahte Alkole Geçit Yok

Sahte Alkole Geçit Yok

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde sahte içki üreterek piyasaya sürmeye çalışan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahte Alkole Geçit Yok
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yılbaşı öncesinde sahte içki üreterek piyasaya sürülmesi olaylarını önlemek amacıyla yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir İlçelerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı alındı. Alınan ihbar üzerine 26 Aralık 2022 günü adli makamlardan alınan kararı ile 8 şüpheliye ait toplam 6 ayrı adrese eş zamanlı drone destekli operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde bandrolsüz, filigransız, şişelenmiş ve bidonlanmış vaziyette 3 bin 360 litre fermente alkol ve 438 litre sahte rakı olmak üzere toplam 3 bin 978 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(Bülten)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Mehmet Akif Ersoy’un 86. ölüm yıldönümü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.